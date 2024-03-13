Коган оценил вероятность того, что дать Валиевой допинг мог её тренер

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган поделился своим мнением относительно причастности тренера к попаданию запрещённых веществ в организм фигуристки Камилы Валиевой.
Глава Федерации уверен, что ни один из тренеров не способствовал этому происшествию. Коган отметил, что спортсмены проходят соответствующие проверки со стороны органов контроля, и никакие вещества не были даны Валиевой её тренером.
"Может ли такое быть? Нет, не может. Никакой тренер ничего Валиевой не давал. Всех проверяли соответствующие органы", — сказал Коган, которого цитирует ТАСС.
Тренер Татьяна Тарасова ранее выразила свою точку зрения о допинге в спорте, считая, что тренер — это единственный человек, который может контролировать ситуацию в этом вопросе.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило отсутствие доказательств причастности тренера Этери Тутберидзе к нарушению антидопинговых правил Валиевой.
Судебные органы вынесли решение о дисквалификации Камилы Валиевой на срок в четыре года с декабря 2021 года. Результаты Валиевой в этот период были аннулированы. Валиева также была включена в международный пул допинг-тестирования на сезон 2023/2024. Российская антидопинговая агентура (РУСАДА) подчеркнула, что спортсмен, подвергнутый дисквалификации, должен проходить обязательное тестирование.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.