Известные боксеры провели тренировку для молодежи Херсонской области

Российские боксеры, экс-чемпионы мира Денис Лебедев и Александр Поветкин прибыли в Херсонскую область и провели в Геническе открытую тренировку для молодежи.
Глава администрации региона Владимир Сальдо вручил им благодарственные грамоты за вклад в развитие российского спорта и за поддержку спортивной сферы Херсонской области.
"Я бы хотел поблагодарить за высокую оценку нашей работы. Мы с удовольствием поделимся опытом. Вместе будем идти к новым вершинам", — сказал Денис Лебедев.
До тренировки для молодежи чемпион подарил губернатору Херсонской области на память боксерские перчатки.
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