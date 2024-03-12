Известные боксеры провели тренировку для молодежи Херсонской области

Лебедев и Поветкин провели тренировку на Херсонщине

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российские боксеры, экс-чемпионы мира Денис Лебедев и Александр Поветкин прибыли в Херсонскую область и провели в Геническе открытую тренировку для молодежи.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Глава администрации региона Владимир Сальдо вручил им благодарственные грамоты за вклад в развитие российского спорта и за поддержку спортивной сферы Херсонской области.

"Я бы хотел поблагодарить за высокую оценку нашей работы. Мы с удовольствием поделимся опытом. Вместе будем идти к новым вершинам", — сказал Денис Лебедев.

До тренировки для молодежи чемпион подарил губернатору Херсонской области на память боксерские перчатки.