Костомаров рассказал, что думает по поводу ситуации с Валиевой

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион 2006 года и двукратный чемпион мира по танцам на льду, высказал своё мнение о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил.
Костомаров признал, что не имеет достаточной информации для того, чтобы определить, кто несёт вину за произошедшее.
"Если честно, я не знаю, кто виноват — и не берусь судить. Я подробных деталей всего этого не знаю. Добавить нечего", — сказал Костомаров в разговоре с "Чемпионатом".
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года. Дисквалификация вступила в силу с декабря 2021 года, когда было обнаружено нарушение антидопинговых правил после положительного допинг-теста. Все результаты Валиевой за этот период были аннулированы.
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