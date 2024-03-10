Валуев признался, что ему невероятно обидно, как МОК относится к российским спортсменам

Николай Валуев уверен, что в МОК очень боятся российских спортсменов

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев выразил своё недовольство действиями Международного олимпийского комитета (МОК), заявив, что они испытывают страх перед российскими спортсменами.

Фото: СОЦСЕТИ НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА by Николай Валуев is licensed under public domain

Валуев выразил уверенность, что российские спортсмены докажут свою способность на соревнованиях, несмотря на то, что им разрешено участвовать только в нейтральном статусе на Олимпиаде в Париже.

Он подчеркнул, что олимпийское движение должно быть объединяющим и справедливым для всех участников. Валуев также выразил обиду за развитие событий в МОК, которое, по его мнению, не соответствует этим принципам.

"Нас всячески принуждают не ехать и не смотреть Олимпиаду. Они не хотят видеть, как российские спортсмены поднимают флаг после победы. Невероятно обидно за такое развитие МОК. Страх перед нашими спортсменами у них очень высок", — сказал Валуев, которого цитирует Sport24.