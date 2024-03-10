Валуев признался, что ему невероятно обидно, как МОК относится к российским спортсменам

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев выразил своё недовольство действиями Международного олимпийского комитета (МОК), заявив, что они испытывают страх перед российскими спортсменами.
Валуев выразил уверенность, что российские спортсмены докажут свою способность на соревнованиях, несмотря на то, что им разрешено участвовать только в нейтральном статусе на Олимпиаде в Париже.
Он подчеркнул, что олимпийское движение должно быть объединяющим и справедливым для всех участников. Валуев также выразил обиду за развитие событий в МОК, которое, по его мнению, не соответствует этим принципам.
"Нас всячески принуждают не ехать и не смотреть Олимпиаду. Они не хотят видеть, как российские спортсмены поднимают флаг после победы. Невероятно обидно за такое развитие МОК. Страх перед нашими спортсменами у них очень высок", — сказал Валуев, которого цитирует Sport24.
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