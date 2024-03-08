Стало известно, в чём заключается уникальность и польза пилатеса

Что такое пилатес? Объясняет педагог по балету и растяжке

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Пилатес представляет собой современную систему тренировок, разработанную Джозефом Пилатесом около 100 лет назад. Она объединяет элементы гимнастики, йоги и физиотерапии с упором на контроль движения, выравнивание тела и развитие силы корсетных мышц, напоминает "Чемпионат".

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Целью пилатеса является улучшение физического состояния и общего благополучия. Уникальность пилатеса заключается в активации глубоких мышц корсета, таких как мышцы живота, спины и таза, которые обеспечивают поддержку и стабильность позвоночнику. Контроль дыхания играет важную роль во время упражнений, помогая синхронизировать его с движениями.

Тренировки в пилатесе могут проводиться на различном оборудовании, таком как реформеры, кадиллаки и студии-болины, либо на специальных коврах для пилатеса. Но множество упражнений также можно осуществлять без специализированного оборудования.

Польза от пилатеса заключается в улучшении осанки, гибкости, силы и баланса. Тренировки помогают уменьшить уровень стресса, улучшить концентрацию, а также снять напряжение в теле.

Пилатес подходит для всех возрастов и уровней физической подготовки. Однако перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться с инструктором пилатеса, чтобы правильно освоить технику выполнения упражнений и адаптировать их под индивидуальные особенности и цели тренировок.

"Суть пилатеса заключается в глубокой проработке тела, которая достигается при помощи контроля за каждым, даже самым маленьким движением, на протяжении всего процесса. В пилатесе фокус направлен на проработку каждого движения тела", — объяснила Акулина Бахтурина, руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA.