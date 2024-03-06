Российским спортсменам вновь предложили позорные условия выступления

Паралимпийцев из России предложили допускать на играх в Париже без флага, гимна и вне зачёта

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чиновники из международного паралимпийского комитета (мпк) предложили российским спортсменам условия для выступления на Паралимпийских играх в Париже в 2024 году. Спортсмены из России могут быть допущены, но они будут выступать без гимна, под белым флагом с чёрными буквами NPA (Нейтральные паралимпийские атлеты) и вне турнирного зачёта. Все достижения и рекорды засчитываться не будут. Те же условия касаются и белорусских спортсменов.

Фото: artfile.ru

Чиновники из мпк следуют в фарватере западной политики идеологизации спорта и ущемления прав российских спортсменов. Парадоксально, но российские спортивные чиновники и управленцы практически играют на стороне противника, что продемонстрировала недавняя история с Камилой Валиевой, отстранённой по итогам решения Арбитражного суда в Швейцарии, но бойкотированной даже в рамках российского спорта.

Во всяком случае защиту интересов российского спорта министерство спорта и аффилированные с ним структуры фактически саботируют.