Получите сильные руки с помощью этого упражнения на трицепс

Разгибание трицепса — эффективное упражнение, которое позволит хорошо проработать мышцы. Тренировка на подвесках позволяет вам работать с собственным весом тела, что станет новым способом использования сопротивления в упражнениях для верхней части тела. Если вы занимаетесь в небольшом зале без места для отягощений, набор ремней — это всё, что вам нужно, чтобы ваши трицепсы горели, пишет menshealth.com.
Возьмитесь за рукоятки каждой рукой, ладони наружу. Вытяните руки прямо и слегка наклонитесь вперед на носки, чтобы линии были натянуты.
Согните руки в локтях и наклоняйтесь вперед, пока голова не окажется между ладонями. Напрягите мышцы туловища и ягодичных мышц, чтобы сохранить хорошую осанку — колени не сгибайте.
Сожмите трицепс и надавите вперёд, возвращаясь в исходное положение при выпрямлении руки.
Подходы и повторения: 3-4 подхода по 12-15 повторений.
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