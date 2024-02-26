Получите сильные руки с помощью этого упражнения на трицепс

Разгибание трицепса позволит укрепить мышцы

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Разгибание трицепса — эффективное упражнение, которое позволит хорошо проработать мышцы. Тренировка на подвесках позволяет вам работать с собственным весом тела, что станет новым способом использования сопротивления в упражнениях для верхней части тела. Если вы занимаетесь в небольшом зале без места для отягощений, набор ремней — это всё, что вам нужно, чтобы ваши трицепсы горели, пишет menshealth.com.

Фото: Own work by OriginalFlywheel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Возьмитесь за рукоятки каждой рукой, ладони наружу. Вытяните руки прямо и слегка наклонитесь вперед на носки, чтобы линии были натянуты.

Согните руки в локтях и наклоняйтесь вперед, пока голова не окажется между ладонями. Напрягите мышцы туловища и ягодичных мышц, чтобы сохранить хорошую осанку — колени не сгибайте.

Сожмите трицепс и надавите вперёд, возвращаясь в исходное положение при выпрямлении руки.

Подходы и повторения: 3-4 подхода по 12-15 повторений.