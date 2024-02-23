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Радимов рассказал, стоит ли Кокорину возвращаться в сборную: "Для него футбол уже хобби"

Экс-игрок "Зенита" Радимов считает, что Кокорину нет смысла возвращаться в сборную России

1:39
Спорт

Бывший футболист сборной России и "Зенита" Владислав Радимов поделился своими мыслями о нападающем кипрского клуба "Арис" Александре Кокорине и отношении к нему национальной команды.

Экс-игрок "Зенита" Радимов считает, что Кокорину нет смысла возвращаться в сборную России
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Радимов считает, что для Кокорина футбол стал уже лишь хобби, поскольку он заработал достаточно в российском футболе и имеет свой дом и машину.

Он уверен, что после всех скандалов, в которых участвовал Кокорин, лучше позволить ему спокойно играть и наслаждаться жизнью, чем возвращать его в национальную команду, которой он также не нужен.

"Для него футбол уже хобби. У него дом, машина. Он как‑то сам говорил, что заработал в российском футболе больше всех. Это недалеко от истины. Его всё устраивает. После всех этих историй, которые произошли, дайте ему спокойно играть и жить. Он так и делает. Какая сборная? Сборная не нужна Кокорину, и Кокорин не нужен сборной", — сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

Александр Кокорин в настоящее время выступает за "Арис" Кипра на правах аренды от "Фиорентины". Его контракт с итальянским клубом будет действовать до июня 2024 года.

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в 23 матчах "Ариса" в различных турнирах, где забил 8 голов и сделал 2 голевых паса. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Кокорина в 1 миллион евро. На данный момент "Арис" занимает второе место в первом дивизионе Кипра, набрав 56 очков после 26 матчей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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