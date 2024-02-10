Журналисты назвали Кокорина лучшим футболистом Кипра 2023 года

Кокорина назвали лучшим футболистом Кипра 2023 года

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Александр Кокорин, российский футбольный нападающий из клуба "Арис", был назван лучшим игроком Кипра в 2023 году по версии Союза спортивных журналистов страны (ЕАК).

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На церемонии награждения, проведенной ЕАК, "Арис" также получил награду в категории лучшая команда года. Кроме того, четыре игрока из "Ариса" — Вана Алвес, Кажу, Кароль Струский и сам Кокорин — были включены в символическую сборную.

В предыдущем сезоне, Кокорин, который находится в аренде в "Арисе" после перехода из "Фиорентины", был признан лучшим игроком кипрского чемпионата.

Кокорин провёл 21 матч, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в текущем сезоне. Согласно порталу Transfermarkt, его стоимость оценивается в 1 миллион евро.