Журналисты назвали Кокорина лучшим футболистом Кипра 2023 года

Александр Кокорин, российский футбольный нападающий из клуба "Арис", был назван лучшим игроком Кипра в 2023 году по версии Союза спортивных журналистов страны (ЕАК).
На церемонии награждения, проведенной ЕАК, "Арис" также получил награду в категории лучшая команда года. Кроме того, четыре игрока из "Ариса" — Вана Алвес, Кажу, Кароль Струский и сам Кокорин — были включены в символическую сборную.
В предыдущем сезоне, Кокорин, который находится в аренде в "Арисе" после перехода из "Фиорентины", был признан лучшим игроком кипрского чемпионата.
Кокорин провёл 21 матч, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в текущем сезоне. Согласно порталу Transfermarkt, его стоимость оценивается в 1 миллион евро.
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