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Глава "Феррари" Вассёр подчеркнул, что команда стремится к улучшению и победам

Глава "Феррари" Вассёр поделился целями гоночной команды на новый сезон

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Спорт

По мнению главы "Феррари" Фредерика Вассёр, предстоящий сезон обязательно будет важным для команды, несмотря на предполагаемый переход Льюиса Хэмилтона в 2025 году.

Глава "Феррари" Вассёр поделился целями гоночной команды на новый сезон
Фото: Own work by John Chapman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вассёр утверждает, что сосредоточенность на текущем сезоне является приоритетной задачей для них. Он подчёркивает, что ключ к успеху — это усердная работа, и команда стремится к улучшению и победам, передаёт sports. ru.

Вассёр также отмечает, что укрепление технического состава является естественной составляющей процесса развития, и новые приобретения делают команду сильнее. Вместе с тем, он подчёркивает, что удовлетворение текущими результатами может привести к застою, поэтому необходимо постоянно стремиться к совершенствованию.

Льюис в Феррари
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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