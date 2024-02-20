Эти советы помогут вам выбрать лыжи для занятий коньковым ходом

Эксперт Сергей Склизков из "Спортмастер PRO" поделился советами по выбору лыжного снаряжения для занятий коньковым ходом на любительском уровне. Специалист посоветовал обращать внимание на жёсткость и длину лыж.
"Длина коньковых лыж — рост человека плюс 10-15 см", — поделился Склизков.
Палки должны достигать мочки уха. Однако он не рекомендует переусердствовать с длиной палок, так как новичку может быть сложно наработать технику из-за нагрузки на плечи, пишет Газета.Ru.
Ботинки играют ключевую роль в коньковом ходе. Они должны защищать ноги от травм. При выборе обуви лучше её мерить в тех носках, в которых человек планирует кататься. Ботинки с запасом могут быть неудобны, а стопы в них устанут.
"Базовый комплект обойдётся дороже, чем в случае с классическим ходом: лыжи будут стоить около 4 тысяч рублей, крепление — от 2,5 тысяч, палки — от 2 тысяч, ботинки — от 6 тысяч", — поделился эксперт.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.