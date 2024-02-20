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Эти советы помогут вам выбрать лыжи для занятий коньковым ходом

Эксперт Сергей Склизков рассказал о выборе лыжного снаряжения для конькового хода

1:03
Спорт

Эксперт Сергей Склизков из "Спортмастер PRO" поделился советами по выбору лыжного снаряжения для занятий коньковым ходом на любительском уровне. Специалист посоветовал обращать внимание на жёсткость и длину лыж.  

Эксперт Сергей Склизков рассказал о выборе лыжного снаряжения для конькового хода
Фото: Own work by Marketingncc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Длина коньковых лыж — рост человека плюс 10-15 см", — поделился Склизков.

Палки должны достигать мочки уха. Однако он не рекомендует переусердствовать с длиной палок, так как новичку может быть сложно наработать технику из-за нагрузки на плечи, пишет Газета.Ru.

Ботинки играют ключевую роль в коньковом ходе. Они должны защищать ноги от травм. При выборе обуви лучше её мерить в тех носках, в которых человек планирует кататься. Ботинки с запасом могут быть неудобны, а стопы в них устанут.

"Базовый комплект обойдётся дороже, чем в случае с классическим ходом: лыжи будут стоить около 4 тысяч рублей, крепление — от 2,5 тысяч, палки — от 2 тысяч, ботинки — от 6 тысяч", — поделился эксперт.

Как подобрать КОНЬКОВЫЕ ЛЫЖИ?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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