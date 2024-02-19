Эксперт рассказал, как правильно выбрать лыжи для хорошего катания классическим стилем

Спортивный эксперт Склизков напомнил правила выбора лыж для классического хода

1:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эксперт в сфере спортивных товаров Сергей Склизков поделился советами о том, как правильно выбрать лыжи, палки и ботинки для занятий классическим ходом на любительском уровне.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

При классическом ходе лыжи должны скользить параллельно друг другу, а отталкивание происходит от неподвижной опоры, в отличие от конькового хода, где лыжи двигаются не параллельно, а спортсмен отталкивается одной ногой и переносит вес на другую.

Перед выбором оборудования для беговых лыж, необходимо определиться, какой стиль катания вы предпочитаете — коньковый или классический. Для классического хода рекомендуется выбрать лыжи, примерно на 20 см длиннее вашего роста, а палки — до уровня плеч.

При выборе ботинок рекомендуется выбрать невысокие модели с мягкой подошвой, обеспечивающие хорошую посадку на ногу, но не стесняющие движение. Они должны подходить по размеру для комфортной посадки.

"Ботинки выбирают относительно невысокие, с мягкой подошвой, чётко по размеру, чтобы не пережимали ногу, но и не болтались. Самый простой комплект для взрослого обойдется в 6-7 тысяч рублей: 3 тысячи придется заплатить за лыжи с креплениями, 800 рублей — за палки, 2,5 тысячи — за ботинки", — сказал Склизков, которого цитирует Газета.Ru.

Уровень продвинутости оборудования может повлиять на его стоимость. Например, лыжи с камусом будут стоить дороже. Однако палки могут быть относительно бюджетными — даже опытному лыжнику может хватить палок стоимостью 3-4 тысячи рублей. Всегда стоит обратиться к специалистам, чтобы получить дополнительные рекомендации и выбрать подходящее оборудование для занятий классическим ходом.