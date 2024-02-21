Это упражнение поможет накачать трицепс

Это упражнение подходит для тренировки трёхглавых мышц. Отжимания — одно из самых популярных упражнений на трицепс, и не зря. Суть движения заключается в том, чтобы изолировать мышцу, поскольку она выполняет свою основную функцию (разгибание локтя), пишет menshealth.com.
Как это делать:
Встаньте перед канатным тренажёром / полосой сопротивления, держась за крепление для каната или ручку в верхней части груди.
Держите корпус и лопатки напряжёнными, затем надавливайте вниз, чтобы вытянуть руки, двигаясь только в локтях.
Чтобы укрепить свою форму и исключить любую возможность жульничества, добавьте в упражнение скамью.
Лягте спиной на скамью, наклонённую под углом 45 градусов, напрягите пресс и ягодичные мышцы. Ваши лопатки не должны касаться скамьи.
Возьмитесь за ручку или верёвку в руках. Держите локти плотно прижатыми к туловищу.
Сгибая только в локтях, выпрямляйте скакалку или рукоятку.
Сделайте паузу и сожмите трицепс.
Сделайте 3-4 подхода по 8-12 повторений.
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