Бегуны будут рады этим вещам: пять интересных идей подарков для спортсменов

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Что подарить человеку, который увлекается бегом?

1:20
Спорт

Приближается сезон подарков, и если вы делаете покупки для любимого человека, который занимается бегом, продуманный подарок очень понравится ему. Сайт self.com сделал подборку лучших идей.

Что подарить человеку, который увлекается бегом?
Фото: Openverse by Giuseppe Milo (www.pixael.com) is licensed under CC BY 2.0

1. Наушники

Найти подходящие наушники, которые плотно прилегают и не выскальзывают, когда вы вспотеете, может быть непросто. Выберите те, что не выпадают из ушей во время пробежки.

2. Карманный пояс для бега

Во время длительных тренировочных забегов важно иметь при себе "топливо" (например, гели или энергетические жвачки), чтобы поддерживать себя в форме. Но держать всё в руках может быть неудобно, поэтому ваш любимый человек может оценить пояс для бега.

3. Поляризованные солнцезащитные очки

Независимо от дистанции важно всегда защищать глаза. Подберите очки, которые не запотевают в процессе бега.

4. Текстурированный поролоновый ролик

Поролоновый валик — незаменимый инструмент восстановления для любого бегуна, поскольку он может помочь облегчить боль в мышцах и подготовить тело к тренировке.

5. Утеплённая беговая куртка

Многослойные изделия идеально подходят для бега в прохладную погоду. Специальная куртка позволит остаться сухим бегунов сухим и не утяжелит.

Про виды поясных сумок для бега
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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