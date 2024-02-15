"Конечно, иностранцы нам завидуют": Елена Вяльбе высказалась о российских соревнованиях

Глава Федерации лыжных гонок РФ Вяльбе: иностранные спортсмены завидуют России

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Глава ФЛГР Елена Вяльбе проинформировала, что зарубежные спортсмены следят за соревнованиями в РФ и испытывают чувство зависти к своим российским коллегам, передаёт РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Наши соревнования сопоставимы с международными… Иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют", — отметила легенда лыжного спорта.

Она подчеркнула, что Всероссийская зимняя Спартакиада уровнем организации и накалом соперничества не отличается от ЧМ и Олимпийских игр. По словам Вяльбе, мероприятие проводится в прекрасном центре в Тюмени, где есть шикарная трасса, комфортные условия. Спортсменка добавила, что не смотрит международные старты, так как они ей не интересны.

Спартакиада сильнейших завершится 18 февраля. Она проводится на территории пяти субъектов РФ.

Напомним, два года назад МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и призвал их не допускать спортсменов из России и Белоруссии к любым соревнованиям.