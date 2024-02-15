Ни одного российского хоккеиста не оказалось в списке лучших защитников НХЛ, лидерами стали американцы

Российские спортсмены не попали в десятку лучших защитников Национальной хоккейной лиги

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Американский спортивный канал ESPN обнародовал рейтинг из десяти лучших защитников Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Однако в нём не оказалось ни одного российского спортсмена.

Фото: Own work by Frolzart is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Лучший результат показал Куинн Хьюз, набравший 66 (12+54) очков. Он участвовал в 54 матчах. Вторую строчку занял Кейл Макар с 60 очками в 49 матчах. Третья позиция досталась Ноа Добсону ("Айлендерс") с 55 очками. Он сыграл в 53 матчах.

Отец Куинна Джим Хьюз прошёл путь хоккейного капитана в Колледже Провиденса, а затем работал помощником в "Бостон Брюинз" и директором по развитию игроков в "Торонто Мэйпл Лифс". Его мать также была хоккеисткой и играла за Университет Нью-Хэмпшира, где на чемпионате мира 1992 года выиграла серебро в составе сборной США.