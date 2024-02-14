Нашли любовь, несмотря на загруженность: эти счастливые истории вдохновляют

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Истории счастливых спортивных семей из России

1:34
Спорт

Для спортсменов часто сложно найти любимого человека из-за большого количества тренировок, сборов, чемпионатов. Однако некоторые смогли обрести счастье. Издание "МК" рассказало несколько счастливых историй.

Истории счастливых спортивных семей из России
Фото: Own work by SKas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Знакомство легендарного футболиста Валентина Иванова и двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лидии Калининой произошло на предолимпийских сборах в Ташкенте перед австралийской Олимпиадой. Они поженились в 1959 году и прожили 52 года без расставаний. В браке двео детей.

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров, несмотря на сложности, смогли создать счастливую семью. Сначала Костомаров вступил в брак с фигуристкой с Юлией Лаутовой, но они развелись спустя три года. В 2011 году после рождения дочери Костомаров и Домнина узаконили отношения. В 2016 году у них появился на свет сын Илья. С тех пор супруги не стесняются говорить о своём счастью миру.

Знакомство Елены Дементьевой и Максима Афиногенова состоялось в 2004 году. Это произошло в париже. Пара поженилась в 2011 году. У них двое детей: дочь Вероника, родившаяся в 2014 году, и сын Сергей, появившийся на свет два года спустя.

Максим завершил спортивную карьеру в 2020 году и посвятил себя семье, помогая сыну осваивать секреты хоккейного ремесла.

Трогательно до слёз. Роман Костомаров и Оксана Домнина вместе на льду
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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