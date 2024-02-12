Тренер Назаров отреагировал на попытки шведов и финнов запретить россиянам участвовать на ОИ и ЧМ

Тренер Назаров посоветовал кусать локти шведам и финнам, не желающим допуска сборной России на ЧМ и ОИ

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на заявление шведов и финнов, которые противятся участию российской сборной по хоккею в международных соревнованиях, в частности, её допуску на чемпионат мира 2025 года и Олимпийские игры 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Головко is licensed under CC BY-SA 3.0

Тренер назвал их действия глупыми и нечестными, аналогичными попытке остановить грузовик на оживленной трассе.

"Знаете, в глупости и непорядочности этих стран давно не приходится сомневаться. У меня они вызывают ассоциацию с дедушкой, занимающимся скандинавской ходьбой и выскочившим на оживлённую трассу в попытке остановить набравший ход гружёный российский КАМАЗ", — сказал Назаров в беседе с "Чемпионатом".

Назаров указал, что Россия уже много раз доказала свою непобедимость и способность выйти из изоляции. Он сослался на популярность президента России Владимира Путина и мощную российскую экономику, подчеркнув их значимость. Тренер отметил, что Россия занимает лидирующую позицию в спорте, и привел в пример успешное проведение матча КХЛ в Санкт-Петербурге, который собрал аншлаг из более чем 20 тысяч зрителей.

Противники и недоброжелатели российского спорта и России в целом должны просто завистливо восхищаться и нервничать, они не могут ничего сделать, заключил Назаров.