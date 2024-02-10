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Ишмуратова: "Когда наши не бегут, не очень интересно смотреть на этих астматиков"

Олимпийская чемпионка Ишмуратова: без российских биатлонистов неинтересно смотреть на астматиков

1:39
Спорт

Бывшая биатлонистка и олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова выразила своё мнение о международных биатлонных соревнованиях, заявив, что в них участвуют одни зарубежные "астматики".

Олимпийская чемпионка Ишмуратова: без российских биатлонистов неинтересно смотреть на астматиков
Фото: Wikipedia by Götz A is licensed under CC BY-SA 2.0

Биатлонистка отметила, что без участия российских спортсменов ей неинтересны эти соревнования. Ишмуратова подчеркнула важность присутствия российских атлетов, которые создают конкуренцию и добавляют эмоций и зрелищности.

Она также высказала свое недовольство по поводу того, что иностранные спортсмены регулярно используют астматические ингаляторы, даже не скрывая этого.

"Очень важно болельщику наблюдать за перипетиями соревнований, когда наши ребята или девчонки составляют конкуренцию, это вызывает эмоции, добавляет адреналина…. А сейчас, когда наши не бегут, не очень интересно смотреть на этих астматиков. Это же видно, они постоянно с этими баллончиками", — сказала Ишмуратова, слова которой приводит ТАСС.

Сегодня на лыжно-биатлонном комплексе, названном в честь Ишмуратовой, прошли первые соревнования — мужской и женский спринт в рамках Спартакиады.

Спортсменка отметила преимущества этого комплекса, в том числе его геологацию, перепад высот и уникальное расположение на горе Уреньга. Ишмуратова также обратила внимание на наличие хорошей лыжероллерной трассы и предложила использовать комплекс вместе с местом, где снег лежит уже с октября. Она призвала российских спортсменов использовать эту возможность для тренировок.

Комплекс Ишмуратовой в Златоусте считается одним из лучших в России и может стать идеальным местом для подготовки спортсменов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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