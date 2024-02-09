Шорт-трекист Елистратов: участие в ОИ в нейтральном статусе — очень тяжёлый вопрос

Шорт-трекист Елистратов мечтает выступить на ОИ, но не хочет предавать своё государство

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Шорт-трекист Семён Елистратов поделился своими мыслями о возможности участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Фото: commons.wikimedia.org by Олимпийский флаг is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Спортсмен признался, что у него есть большое желание выступить на своих пятых Олимпийских играх, особенно если они пройдут в Италии, где можно насладиться вкусной пастой и отличным кофе.

Однако Елистратов подчеркнул, что его главная цель — достижение значимых результатов и попадание на пьедестал почёта.

Елистратов отметил, что он сомневается в необходимости подписывать декларацию и выступать в нейтральном статусе. Ему не понятно, зачем предавать свою семью, тренеров и свою страну.

"Конечно, поеду я туда не за этим, а за попаданием на пьедестал почета. Но как оно будет, я не знаю. Если нужно будет подписывать декларацию, то какой смысл? Зачем мне предавать свою семью, тренеров, государство?"- сказал Елистратов, которого цитирует ТАСС.

Этот вопрос вызывает у атлета много трудностей, и он собирается решать проблемы, которые возникают, по мере их поступления. Елистратов пока не принял окончательного решения относительно своего участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе.