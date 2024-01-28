Чепалова считает, что Вяльбе не имеет права назвать "предателями" атлетов из РФ

Лыжница Чепалова призвала не обращать внимания на слова Вяльбе о спортсменах-"предателях"

2:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира российская лыжница Юлия Чепалова подвергла жёсткой критике заявление президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая считает российских спортсменов, согласившихся участвовать на Играх-2024 в нейтральном статусе, "предателями родины".

Фото: rsport.ria.ru

Чепалова отметила, что Вяльбе не имеет права называть "предателями" представителе Национальной сборной по спортивной борьбе, которая является самой сильной федерацией, принёсшей стране много медалей, в том числе 102 золотых.

Чепалова напомнила, что сама Вяльбе выиграла свои Олимпиады в трёх эстафетных гонках, вместе с другими спортсменками.

"Однако лишь олимпийская победа в личном выступлении, личной гонке, личной борцовской схватке, личном поединке позволяют атлету громко заявить: "Это я победил!"… Никто не может называть таких спортсменов предателями, а уж тем более те, кто в личных дисциплинах таких побед не имел", — отметила Чепалова в своих соцсетях.

Есть виды спорта, в которых победа для нашей страны наступает один раз в 40-50 лет, напомнила лыжница. Все в РФ понимают, что спортсмен, выступающий в нейтральном статусе из-за обстоятельств, является российским спортсменом и героем страны, которого россияне поддерживают и радуются его победам.

Чепалова подчеркнула, что российским спортсменам и без того очень трудно согласиться с условиями МОК. Однако, заявления президента Федерации лыжных гонок России не способствуют укреплению боевого настроя.

"А вот то, что президент Федерации лыжных гонок России вместо поддержки отпускает подобные реплики, боевого настроя не добавляет. Нам нужны ваши победы, мы гордимся вами, готовьтесь к Олимпиаде и побеждайте. И используйте ваш шанс, особенно те, кто делает это впервые", — добавила Чепалова.

Ранее Вяльбе заявила, что согласие российских атлетов поехать на Игры-2024 в Париж станет "предательством" своей страны с их стороны.