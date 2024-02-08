Политические причины: в Китае считают политические мотивы причиной отсутствия Месси на игровом поле в Гонконге

В Китае считают, что Лионель Мессии пропустил матч в Гонконге из-за политических мотивов

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Участие Лионеля Месси в матче против японской команды "Виссел Кобе" вызвало резкое осуждение со стороны китайских государственных СМИ, гонконгских политиков и болельщиков. Футболист оставался на скамейке запасных в предыдущем матче в Гонконге, что привело к беспорядкам со стороны разочарованных фанатов. Тем не менее главный тренер "Интер Майами" заявил, что Месси признали непригодным для участия в игре по медицинским причинам.

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Часть фанатов с материкового Китая проделала 12-часовую поездку из Синьцзяна в Гонконг, чтобы увидеть Месси, сообщает Global Times.

Футболист извинился перед китайскими фанатами и выразил надежду сыграть в Гонконге в будущем. После скандала в Гонконге матч в Токио собрал меньше зрителей, чем ожидалось.

Гонконгские власти и политики выразили недовольство поведением Месси и "Интер Майами", рассматривая инцидент как преднамеренное пренебрежение к Гонконгу.