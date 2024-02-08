Участие Лионеля Месси в матче против японской команды "Виссел Кобе" вызвало резкое осуждение со стороны китайских государственных СМИ, гонконгских политиков и болельщиков. Футболист оставался на скамейке запасных в предыдущем матче в Гонконге, что привело к беспорядкам со стороны разочарованных фанатов. Тем не менее главный тренер "Интер Майами" заявил, что Месси признали непригодным для участия в игре по медицинским причинам.
Часть фанатов с материкового Китая проделала 12-часовую поездку из Синьцзяна в Гонконг, чтобы увидеть Месси, сообщает Global Times.
Футболист извинился перед китайскими фанатами и выразил надежду сыграть в Гонконге в будущем. После скандала в Гонконге матч в Токио собрал меньше зрителей, чем ожидалось.
Гонконгские власти и политики выразили недовольство поведением Месси и "Интер Майами", рассматривая инцидент как преднамеренное пренебрежение к Гонконгу.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.