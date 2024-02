В Госдуме оценили запрет Латвии на соревнования с россиянами: "Выходит коряво"

Председатель Комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту, Дмитрий Свищев, высказал своё мнение относительно решения сейма Латвии запретить своим спортсменам соревноваться с командами из России и Белоруссии.

Фото: Openverse by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0