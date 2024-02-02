В Госдуме оценили запрет Латвии на соревнования с россиянами: "Выходит коряво"

Депутат Свищев назвал запрет Латвии на соревнования с россиянами ударом по самим себе

Председатель Комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту, Дмитрий Свищев, высказал своё мнение относительно решения сейма Латвии запретить своим спортсменам соревноваться с командами из России и Белоруссии.

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Он выразил сожаление по этому поводу и отметил, что всегда хорошо относился к Латвии, часто ездил туда в прошлом и считал страну перспективной.

Однако сегодня ситуация изменилась, половина населения эмигрировала, а стране не хватает бизнеса и промышленности, напомнил депутат.

Свищев также заявил, что запрет соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами нанесет ущерб самим латвийским спортсменам. Он считает, что латвийским парламентариям "нечем заняться", потому что их действия показывают, что они наносят ущерб своей собственной стране.

"Таким образом там попытались напомнить о себе, но ударили по своим же спортсменам, запретив им соревноваться с россиянами и белорусами. Но что они будут делать, когда ситуация изменится? Принимать новый закон? Латвийские депутаты пытаются быть в мейнстриме из-за новостей с Украины, но, если честно, выходит коряво", — сказал Свищев, которого цитирует RT.

Ранее сейм Латвии принял закон, запрещающий спортсменам страны соревноваться с атлетами из России и Белоруссии, даже если последние будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.