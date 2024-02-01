Раллист из РФ Николай Грязин прокомментировал свой дебют за рулём Citroen C3 Rally2

Раллист из РФ Николай Грязин дебютировал за рулём Citroen C3 Rally2. Он выступал под флагом Болгарии и оказался на третьей строчке в зачёте WRC2 на Ралли Монте-Карло. Спортсмен прокомментировал своё участие.
Грязин признался, что ему чего-то не хватило в последний день гонки. Спортсмен намерен провести анализ, поскольку его машина работал исправно.
"Ралли — это обучения на протяжении всей карьеры, в каждой гонке мы находим что-то, что можно улучшить в будущем", — отметил раллист.
Грязин удовлетворён результатом и назвал себя частью семьи Citroen, что было его мечтой. Спортсмен высказал слова благодарности команде, передаёт autosport.com.ru.
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