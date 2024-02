Раллист из РФ Николай Грязин прокомментировал свой дебют за рулём Citroen C3 Rally2

Раллист из РФ Николай Грязин дебютировал за рулём Citroen C3 Rally2. Он выступал под флагом Болгарии и оказался на третьей строчке в зачёте WRC2 на Ралли Монте-Карло. Спортсмен прокомментировал своё участие.

Фото: Own work by Mmichaal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.