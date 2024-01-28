Фигурист из США Бейтс: два года для вынесения решения по делу Валиевой — слишком долго

Американский фигурист Эван Бейтс высказал свои мысли относительно неразрешенной ситуации с командными медалями на Олимпиаде-2022 в Пекине.
В этом турнире команда США завоевала серебряные медали, но награждение было отложено из-за допингового расследования, связанного с российской фигуристкой Камилой Валиевой.
Бейтс отметил, что прошло слишком много времени без ясного решения по этому вопросу. Он выразил разочарование тем, что многие участники команды уже завершили свою спортивную карьеру, напомнив, что он и его партнёрша Мэдисон Чок — единственные, кто из их команды пока ещё продолжает профессиональную карьеру, в то время как у остальных спортсменов уже другая, далёкая от спорта жизнь.
"Два года для вынесения этого решения — слишком долго. Возможно, мы никогда не узнаем, почему на это ушло столько времени. Возможно, нам придется жить с тем, что на многие вопросы у нас так и не будет ответов", — сказал Бейтс в эфире YouTube-каналf U. S. Figure Skating.
Фигурист также выразил надежду на то, что эта ситуация наконец-то найдет свое завершение.
Чемпион мира по танцам на льду также признал, что возможно некоторые вопросы останутся без ответа, но он и его команда с нетерпением ждут разрешения этой истории.
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