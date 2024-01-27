Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая второе место в рейтинге мира, празднует свою вторую победу на одном из самых престижных турниров — Australian Open. В финале соревнований 2024 года Соболенко одержала победу над 15-й ракеткой мира, представительницей Китая Чжэн Циньвэй, со счетом 6:3, 6:2.
Это уже второй титул "Большого шлема" в карьере теннисистки. Ранее она выиграла Открытый чемпионат Австралии, где в финале смогла обыграть казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
Всего на протяжении своей карьеры Арина Соболенко завоевала 14 титулов на турнирах WTA, что свидетельствует о её высоком игровом мастерстве.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.