Даниил Медведев уточнил, кому был адресован его воздушный поцелуй после победы в 1/4 AO

Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий по поводу воздушного поцелуя, посланного спортсменом его тренеру.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic