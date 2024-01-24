Даниил Медведев уточнил, кому был адресован его воздушный поцелуй после победы в 1/4 AO

Российский теннисист Медведев признался, что впервые послал воздушный поцелуй тренеру на AO

Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий по поводу воздушного поцелуя, посланного спортсменом его тренеру.

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Это произошло по окончанию четвертьфинального матча на Australian Open, в котором Медведев выиграл у теннисиста из Польши Хуберта Хуркача, занимающего в мировом рейтинге 9 строку.

Когда россиянин понял, что победа на его стороне, он послал своему тренеру Жилю Серваре воздушный поцелуй.

"Передать привет Жилю? Я же после матча передал, послал ему поцелуйчики. Кажется, впервые в жизни так сделал. Не знаю, сделаю ли ещё когда-нибудь", — сказал Медведев журналистам.

Поединок Медведева и Хуркача завершился со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.