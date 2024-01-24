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Даниил Медведев уточнил, кому был адресован его воздушный поцелуй после победы в 1/4 AO

Российский теннисист Медведев признался, что впервые послал воздушный поцелуй тренеру на AO

Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий по поводу воздушного поцелуя, посланного спортсменом его тренеру.

Российский теннисист Медведев признался, что впервые послал воздушный поцелуй тренеру на AO
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это произошло по окончанию четвертьфинального матча на Australian Open, в котором Медведев выиграл у теннисиста из Польши Хуберта Хуркача, занимающего в мировом рейтинге 9 строку.

Когда россиянин понял, что победа на его стороне, он послал своему тренеру Жилю Серваре воздушный поцелуй.

"Передать привет Жилю? Я же после матча передал, послал ему поцелуйчики. Кажется, впервые в жизни так сделал. Не знаю, сделаю ли ещё когда-нибудь", — сказал Медведев журналистам.

Поединок Медведева и Хуркача завершился со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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