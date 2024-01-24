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Появились фото фигуристки Трусовой с отдыха в Дубае

Фигуристка Трусова показала кадры с отдыха в Дубае: на снимках она с подругами

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Спорт

Фигуристка из РФ Александра Трусова опубликовала несколько фотографий из Дубая. На снимках девушка со своими подругами по спорту. На кадрах можно увидеть Софью Самоделкину и Марию Левушкину. Они отдохнули в ОАЭ с 16 по 22 января.

Фигуристка Трусова показала кадры с отдыха в Дубае: на снимках она с подругами
Фото: Telegram-канал Александры Трусовой by Александра Трусова

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года. Также она обладатель бронзовой награды на чемпионате мира 2021 года. Спортсменка не будет принимать участие в текущем соревновательном сезоне. На это есть личные причины.

Трусова стала заметной фигурой в мировом фигурном катании. Она впервые исполнила четверные лутц, тулуп и флип на международной арене.

Александра Трусова
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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