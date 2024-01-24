Появились фото фигуристки Трусовой с отдыха в Дубае

Фигуристка Трусова показала кадры с отдыха в Дубае: на снимках она с подругами

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигуристка из РФ Александра Трусова опубликовала несколько фотографий из Дубая. На снимках девушка со своими подругами по спорту. На кадрах можно увидеть Софью Самоделкину и Марию Левушкину. Они отдохнули в ОАЭ с 16 по 22 января.

Фото: Telegram-канал Александры Трусовой by Александра Трусова

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года. Также она обладатель бронзовой награды на чемпионате мира 2021 года. Спортсменка не будет принимать участие в текущем соревновательном сезоне. На это есть личные причины.

Трусова стала заметной фигурой в мировом фигурном катании. Она впервые исполнила четверные лутц, тулуп и флип на международной арене.