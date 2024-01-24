Появились фото фигуристки Трусовой с отдыха в Дубае

Фигуристка из РФ Александра Трусова опубликовала несколько фотографий из Дубая. На снимках девушка со своими подругами по спорту. На кадрах можно увидеть Софью Самоделкину и Марию Левушкину. Они отдохнули в ОАЭ с 16 по 22 января.
Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года. Также она обладатель бронзовой награды на чемпионате мира 2021 года. Спортсменка не будет принимать участие в текущем соревновательном сезоне. На это есть личные причины.
Трусова стала заметной фигурой в мировом фигурном катании. Она впервые исполнила четверные лутц, тулуп и флип на международной арене.
Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.