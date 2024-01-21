В WADA сообщили, какой взнос должна заплатить Россия за 2024 год

В WADA сообщили, что Россия должна заплатить за 2024 год взнос на сумму 1,3 миллиона долларов

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, каким должен быть размер взноса за 2024 год со стороны России.

Фото: www.rts. ch/audio-podcast/2021/audio/soulagement-en-russie-apres-la-reintegration-par-l-ama-reaction-de-jean-baptiste-guegan-25572050.html

Выяснилось, что сумма к уплате российской стороной равна 1 335 860 долларам. Об этом проинформировало ТАСС, ссылаясь ссылкой на пресс-службу ведомства.

В WADA уточнили, что Россия до сих пор не уплатила взнос за 2023 год.

"Взнос за 2023 год еще не был успешно переведен в WADA", — сообщил представитель пресс-службы организации.

Ранее в Минспорта РФ пояснили, что Россия не отказывается уплачивать требуемый взнос, однако хотела бы, чтобы была выведена универсальная формула финансирования. Если же эта формула так и не будет определена, то российская сторона оставляет за собой определить сумму взноса самостоятельно.