В WADA сообщили, какой взнос должна заплатить Россия за 2024 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, каким должен быть размер взноса за 2024 год со стороны России.
Выяснилось, что сумма к уплате российской стороной равна 1 335 860 долларам. Об этом проинформировало ТАСС, ссылаясь ссылкой на пресс-службу ведомства.
В WADA уточнили, что Россия до сих пор не уплатила взнос за 2023 год.
"Взнос за 2023 год еще не был успешно переведен в WADA", — сообщил представитель пресс-службы организации.
Ранее в Минспорта РФ пояснили, что Россия не отказывается уплачивать требуемый взнос, однако хотела бы, чтобы была выведена универсальная формула финансирования. Если же эта формула так и не будет определена, то российская сторона оставляет за собой определить сумму взноса самостоятельно.
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