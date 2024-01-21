Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из-за конфликта с президентом, стало известно, откуда пошли слухи про увольнение Залужного
Анастасия Волочкова отметила день рождения в Москве среди звезд, но без родственников 
Не надо прибегать к сильным лекарством от бессонницы, помочь может это простое средство - займитесь
Антеннария отлично подходит для оформления сада
Автоэксперт Рязанов: возраст не всегда дает точную информацию об авто с пробегом
Кошки выражают любовь через медленное моргание: чем кошачья любовь отличается от собачьей
Этим людям фитнес и диеты не помогут: похудение должно сопровождаться более серьезными процедурами
Автоэксперт Рязанов: при осмотре авто с пробегом надо обратить внимание на кузов
Ученые нашли связь глютена и воспаления мозга
В WADA сообщили, какой взнос должна заплатить Россия за 2024 год

В WADA сообщили, что Россия должна заплатить за 2024 год взнос на сумму 1,3 миллиона долларов

0:57
Спорт

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, каким должен быть размер взноса за 2024 год со стороны России.

В WADA сообщили, что Россия должна заплатить за 2024 год взнос на сумму 1,3 миллиона долларов
Фото: www.rts. ch/audio-podcast/2021/audio/soulagement-en-russie-apres-la-reintegration-par-l-ama-reaction-de-jean-baptiste-guegan-25572050.html

Выяснилось, что сумма к уплате российской стороной равна 1 335 860 долларам. Об этом проинформировало ТАСС, ссылаясь ссылкой на пресс-службу ведомства.

В WADA уточнили, что Россия до сих пор не уплатила взнос за 2023 год.

"Взнос за 2023 год еще не был успешно переведен в WADA", — сообщил представитель пресс-службы организации.

Ранее в Минспорта РФ пояснили, что Россия не отказывается уплачивать требуемый взнос, однако хотела бы, чтобы была выведена универсальная формула финансирования. Если же эта формула так и не будет определена, то российская сторона оставляет за собой определить сумму взноса самостоятельно.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Весь цвет шоу-бизнеса: названы имена звезд, вступившихся за Киркорова после бойкота

Филипп Киркоров, находящийся в трудных временах из-за скандала на голой вечеринке, получил поддержку от некоторых знаменитостей.

Знаменитости поддержали Филиппа Киркорова в сложный период его жизни
Гелиотроп можно сеять уже в январе и феврале
Посадите этот дивный цветок в январе или феврале: наполнит сад изумительными ароматами
Названо самое модное дерево в ландшафте: оно не только цветёт, но и даёт вкусные плоды
Волочкова в Следственном комитете опозорилась из-за жуткой безграмотности
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Прогоните тлю с участка: этот простой раствор поможет победить вредителя — никакой "химии"
Посаженные на рассаду семена не взойдут, если допустить одну из этих 4 ошибок
Посаженные на рассаду семена не взойдут, если допустить одну из этих 4 ошибок
Последние материалы
В WADA сообщили, что Россия должна заплатить за 2024 год взнос на сумму 1,3 миллиона долларов
Не надо прибегать к сильным лекарством от бессонницы, помочь может это простое средство - займитесь
Антеннария отлично подходит для оформления сада
Автоэксперт Рязанов: возраст не всегда дает точную информацию об авто с пробегом
Кошки выражают любовь через медленное моргание: чем кошачья любовь отличается от собачьей
Этим людям фитнес и диеты не помогут: похудение должно сопровождаться более серьезными процедурами
Автоэксперт Рязанов: при осмотре авто с пробегом надо обратить внимание на кузов
Ученые нашли связь глютена и воспаления мозга
Концерты сбежавших из России артистов массово отменяют за рубежом
Мандарины категорически запрещено есть людям с этими заболеваниями: будет обострение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников