NetEase: США недовольны тем, что Россия не стала платить ежегодный взнос WADA

3:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ранее международные спортивные мероприятия считались отдельными от политики событиями. Вопросы сложных отношений между странами уступали место спортсменам, когда они выходили на арены.

Фото: www.rts.ch

Однако в настоящее время такие принципы утрачивают свою актуальность, отмечается в материале, опубликованном на китайском интернет-портале NetEase.

По мнению авторов материала, США со своими сателлитами контролируют ведущие мировые спортивные организации, чтобы использовать их для давления на непокорные страны, примером чего служит Россия.

"Спорт стал частью борьбы за власть и дипломатической игры между различными странами, особенно в контексте борьбы с допингом", — подчёркивается в материале.

В качестве международной неправительственной организации Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвано продвигать, координировать и контролировать глобальное антидопинговое движение.

Однако решения, принятые этой структурой в последнее время, вызывают сомнения относительно её независимости. Чиновники WADA чаще всего предъявляют претензии к российским спортсменам.

А вот представители спорта из западных стран, особенно США и Великобритании, редко сталкиваются с проблемами. Следовательно, становится очевидным, чьи интересы фактически представляет WADA.

России надоело вступать в конфликты с агентством, полагают авторы материала. В 2023 году РФ прекратила уплату членского взноса, который в этом году составляет 1,26 миллиона долларов.

"Этот шаг, без сомнения, выражает протест и недовольство действиями WADA и западными силами, которые могут стоять за ним", — считают в Китае.

Этот манёвр со стороны России привел к любопытному результату. Чиновники агентства не скрывают своего недовольства. Более того, недовольство было выражено даже в США, где критиковали действия России.

Американцы начали сигнализировать о просрочке по платежам и активно намекать на необходимость оплаты долга РФ. Очевидно, что WADA реально опасается потерять российские средства. Этот случай не является изолированным, так как Россия также временно приостановила выплаты членских взносов в нескольких других международных организациях.

"Приостановив уплату взносов, Россия бросает вызов международным организациям, заставляя их пересмотреть свои решения и политику в отношении РФ", — считают авторы материала.

Заметим, в российском Минспорте ранее заявляли, что не отказываются от уплаты взноса в WADA. Но дело в том, что от нашей страны хотят получить выплату как от члена Совета Европы, в который Россия не входит с марта 2022 года. Наша страна с этим не согласна.

Ну а кроме того, по итогам прошлого года взнос в бюджет WADA не внесли 59 государств.