Россиянка Андреева завершила борьбу на Australian Open, уступив чешке Крейчиковой

Россиянка Андреева уступила победу теннисистке из Чехии Крейчиковой в 1/8 финала Australian Open — 2024

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Юная российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выиграть у чешки Барборе Крейчиковой в четвёртом круге Australian Open.

Фото: commons.wikimedia.org by si.robi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Крейчикова является 11-й ракеткой мира, в то время как 16-летняя россиянка занимает в мировом рейтинге 47 строчку. Для неё участие в Открытом чемпионате Австралии является дебютным.

Андреева уступила чешке со счётом 6:4, 3:6, 2:6. Всего матч Андреевой и Крейчиковой продолжался 2 часа и 2 минуты.

В предыдущих матчах чемпионата 16-летняя Андреева смогла выиграть у таких опытных теннисисток, как американка Бернарда Пера, тунисска Онс Жабер, которая является 6-й ракеткой мира, и француженка Диан Парри.