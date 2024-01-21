Россиянка Андреева завершила борьбу на Australian Open, уступив чешке Крейчиковой

Юная российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выиграть у чешки Барборе Крейчиковой в четвёртом круге Australian Open.
Крейчикова является 11-й ракеткой мира, в то время как 16-летняя россиянка занимает в мировом рейтинге 47 строчку. Для неё участие в Открытом чемпионате Австралии является дебютным.
Андреева уступила чешке со счётом 6:4, 3:6, 2:6. Всего матч Андреевой и Крейчиковой продолжался 2 часа и 2 минуты.
В предыдущих матчах чемпионата 16-летняя Андреева смогла выиграть у таких опытных теннисисток, как американка Бернарда Пера, тунисска Онс Жабер, которая является 6-й ракеткой мира, и француженка Диан Парри.
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