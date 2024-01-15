"Кость широкая": эти генетические факторы мешают вырастить мышцы

Существует распространенное заблуждение среди культуристов о том, что любой может стать чемпионом, если уделять тренировкам достаточно времени и усилий.
Это мнение основано на идее, что генетика не играет ключевой роли, и каждый может достичь выдающихся результатов, подражая методам профессионалов. Такие утверждения могут побуждать бодибилдеров выбирать неэффективные и, в некоторых случаях, опасные методы тренировок.
Однако, в реальности генетика имеет огромное значение в бодибилдинге. Пять основных факторов определяют генетическую одаренность каждого человека в этом виде спорта:
Все эти факторы совместно влияют на способность культуриста к развитию мышечной массы, формированию физической атлетической конфигурации и достижению выдающихся результатов. Для большинства людей, вне зависимости от уровня усердия в тренировках, достижение профессионального уровня может быть невозможным из-за генетических ограничений.
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