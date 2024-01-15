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"Кость широкая": эти генетические факторы мешают вырастить мышцы

Названа роль генетики в скорости наращивания мышечной массы

1:47
Спорт

Существует распространенное заблуждение среди культуристов о том, что любой может стать чемпионом, если уделять тренировкам достаточно времени и усилий.

Названа роль генетики в скорости наращивания мышечной массы
Фото: Openverse by Abode of Chaos is licensed under CC BY 2.0

Это мнение основано на идее, что генетика не играет ключевой роли, и каждый может достичь выдающихся результатов, подражая методам профессионалов. Такие утверждения могут побуждать бодибилдеров выбирать неэффективные и, в некоторых случаях, опасные методы тренировок.

Однако, в реальности генетика имеет огромное значение в бодибилдинге. Пять основных факторов определяют генетическую одаренность каждого человека в этом виде спорта:

  • Тип телосложения: Наследственные особенности формируют структуру тела, и это влияет на способность к набору мышечной массы и формированию физической конфигурации.
  • Точка прикрепления мышц: Расположение точек прикрепления мышц также зависит от генетики и может влиять на визуальный эффект развития мышц.
  • Нервно-мышечная эффективность: Эффективность взаимодействия нервной системы и мышц также определяется генетическими факторами и влияет на силовые показатели.
  • Длина брюшка мышцы: Генетически обусловленная длина брюшка мышц влияет на их объем и форму.
  • Тип и количество мышечных волокон: Генетический фактор, который определяет, склонен ли организм к большему количеству быстрых или медленных мышечных волокон, сообщает JustSport.

Все эти факторы совместно влияют на способность культуриста к развитию мышечной массы, формированию физической атлетической конфигурации и достижению выдающихся результатов. Для большинства людей, вне зависимости от уровня усердия в тренировках, достижение профессионального уровня может быть невозможным из-за генетических ограничений.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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