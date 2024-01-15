"Кость широкая": эти генетические факторы мешают вырастить мышцы

Названа роль генетики в скорости наращивания мышечной массы

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Существует распространенное заблуждение среди культуристов о том, что любой может стать чемпионом, если уделять тренировкам достаточно времени и усилий.

Фото: Openverse by Abode of Chaos is licensed under CC BY 2.0

Это мнение основано на идее, что генетика не играет ключевой роли, и каждый может достичь выдающихся результатов, подражая методам профессионалов. Такие утверждения могут побуждать бодибилдеров выбирать неэффективные и, в некоторых случаях, опасные методы тренировок.

Однако, в реальности генетика имеет огромное значение в бодибилдинге. Пять основных факторов определяют генетическую одаренность каждого человека в этом виде спорта:

Тип телосложения : Наследственные особенности формируют структуру тела, и это влияет на способность к набору мышечной массы и формированию физической конфигурации.

: Наследственные особенности формируют структуру тела, и это влияет на способность к набору мышечной массы и формированию физической конфигурации. Точка прикрепления мышц : Расположение точек прикрепления мышц также зависит от генетики и может влиять на визуальный эффект развития мышц.

: Расположение точек прикрепления мышц также зависит от генетики и может влиять на визуальный эффект развития мышц. Нервно-мышечная эффективность : Эффективность взаимодействия нервной системы и мышц также определяется генетическими факторами и влияет на силовые показатели.

: Эффективность взаимодействия нервной системы и мышц также определяется генетическими факторами и влияет на силовые показатели. Длина брюшка мышцы : Генетически обусловленная длина брюшка мышц влияет на их объем и форму.

: Генетически обусловленная длина брюшка мышц влияет на их объем и форму. Тип и количество мышечных волокон: Генетический фактор, который определяет, склонен ли организм к большему количеству быстрых или медленных мышечных волокон, сообщает JustSport.

Все эти факторы совместно влияют на способность культуриста к развитию мышечной массы, формированию физической атлетической конфигурации и достижению выдающихся результатов. Для большинства людей, вне зависимости от уровня усердия в тренировках, достижение профессионального уровня может быть невозможным из-за генетических ограничений.