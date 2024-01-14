Анна Семенович объяснила, почему не смотрела чемпионат Европы по фигурному катанию

Известная российская певица Анна Семенович высказалась об отсутствии российских фигуристов на мировых соревнованиях.
По словам артистки, смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию без россиян не имеет смысла, поэтому она этого и не делает.
Мировое фигурное катание много потеряло без представителей России, добавила телеведущая.
"Я не смотрела чемпионат Европы. Зачем смотреть без россиян? Без наших фигурное катание оскудело", — сказала Семенович в разговоре с "Матч ТВ".
Российским фигуристам запретили принимать участие в международных стартах, курируемых Международным союзом конькобежцев (ISU), по политическим причинам.
Участник шоу "Суперстар" Феликс Царикати поделился своими впечатлениями от состояния Лолиты после скандала на "голой" вечеринке.