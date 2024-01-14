Анна Семенович объяснила, почему не смотрела чемпионат Европы по фигурному катанию

Анна Семенович призналась, что смотреть ЧЕ без российских фигуристов было незачем

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известная российская певица Анна Семенович высказалась об отсутствии российских фигуристов на мировых соревнованиях.

Фото: prt scr youtube.com/Рум Турист

По словам артистки, смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию без россиян не имеет смысла, поэтому она этого и не делает.

Мировое фигурное катание много потеряло без представителей России, добавила телеведущая.

"Я не смотрела чемпионат Европы. Зачем смотреть без россиян? Без наших фигурное катание оскудело", — сказала Семенович в разговоре с "Матч ТВ".

Российским фигуристам запретили принимать участие в международных стартах, курируемых Международным союзом конькобежцев (ISU), по политическим причинам.