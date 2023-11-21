43-летняя Анна Семенович откровенно рассказала о бойфренде, которого прячет от поклонников

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

42-летняя Анна Семенович - певица и актриса, редко делится информацией о своих отношениях с публикой и больше предпочитает делиться мудрыми советами и мыслями в своих социальных сетях. Однако VOICE удалось пообщаться с ней и узнать некоторые детали о её личной жизни.

Фото: prt scr youtube.com/Рум Турист

Анна уже почти год находится в отношениях, но не показывала своего партнера публично и не появлялась с ним на мероприятиях. Семенович описала своего избранника как настоящего принца - брутального и статного. Кроме того, он умный и обладает отличным чувством юмора, что особенно привлекает Анну.

Семенович упомянула, что загадочный мужчина партнер радует её цветами, роскошными подарками, такими как сумки, а также путешествиями. Она даже подумывает о свадьбе и мечтает о том, чтобы отправиться под венец босиком по белоснежному песку. Пара также планируют детей, и Анна поделилась, что они активно работают над этим.

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