42-летняя Анна Семенович - певица и актриса, редко делится информацией о своих отношениях с публикой и больше предпочитает делиться мудрыми советами и мыслями в своих социальных сетях. Однако VOICE удалось пообщаться с ней и узнать некоторые детали о её личной жизни.
Анна уже почти год находится в отношениях, но не показывала своего партнера публично и не появлялась с ним на мероприятиях. Семенович описала своего избранника как настоящего принца - брутального и статного. Кроме того, он умный и обладает отличным чувством юмора, что особенно привлекает Анну.
Семенович упомянула, что загадочный мужчина партнер радует её цветами, роскошными подарками, такими как сумки, а также путешествиями. Она даже подумывает о свадьбе и мечтает о том, чтобы отправиться под венец босиком по белоснежному песку. Пара также планируют детей, и Анна поделилась, что они активно работают над этим.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.