Тренер Татьяна Тарасова уверена, что Туктамышева украсит ЧР по прыжкам

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала планы фигуристки Елизаветы Туктамышевой участвовать в чемпионате России по прыжкам, который состоится в Москве 19-22 января.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тарасова оценила участие Туктамышевой в состязании более чем положительно.

"Конечно, присутствие Туктамышевой украсит турнир. Это одна из ведущих спортсменок нашей страны, многолетняя любимица", — сказала Тарасова, которую цитирует Sports.ru.

Тренер добавила, что ей было бы приятно увидеть на чемпионате России по прыжкам всех ведущих российских фигуристов и женского, и мужского пола.

Накануне о намерении Туктамышевой участвовать в чемпионате России по прыжкам заявил тренер фигуристки Алексей Мишин. Наставник заверил, что его подопечная счастлива исполнять одну из ведущих ролей в ледовом спектакле "Шахерезада", однако по спортивным состязаниям она всё равно скучает.

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