Российская фигуристка Елизавета Туктамышева собирается принять участие в чемпионате России по прыжкам, который состоится 20-21 января в Москве. Такой информацией поделился тренер спортсменки Алексей Мишин.
Мишин сообщил корреспонденту Sports.ru, что Туктамышева точно планирует стать участницей чемпионата России по прыжкам, однако признался, что деталей он пока не знает.
Тренер пообещал в ближайшие дни узнать, собирается ли Туктамышева участвовать в личном и командном турнирах. Мишин добавил, что сейчас его подопечная полностью занята исполнением одной из ведущих ролей в "Шахерезаде", и это у спортсменки. по словам её тренера, прекрасно получается.
Мишин добавил, что Туктамышева наслаждается исполнением своей роли в ледовом спектакле, однако спорта ей, по словам тренера, всё равно не хватает.
Звездам шоу-бизнеса предлагается проявить свою позицию относительно текущих событий в стране, согласно информации Telegram-канала "неДума".