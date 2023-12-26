Золотая медалистка чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, какие доходы имеет, принимая участие в ледовых шоу, и можно ли сравнить их с призовыми от выступлений на соревнованиях.
Фигуристка отметила, что для спортсмена идеально, когда он хорошо показал себя на соревнованиях в течение сезона, потому что это гарантирует ему высокие заработки в шоу на льду.
"Конечно, самый благоприятный расклад для фигуриста, когда прошел удачный соревновательный сезон — и потом у тебя классная ставка на шоу, ты востребован и на самом пике", — заявила Туктамышева, которую цитирует Sports.ru.
Спортсменка добавила, что её заработки в ледовых шоу сегодня вполне можно сравнить с призовыми, которые бы она получала в случае удачных прокатов на соревнованиях.
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