Экс-футболист "Спартака" Быстров признался в угоне автомобиля у Радимова

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Экс-игрок "Спартака", "Зенита" и сборной России Владимир Быстров поделился воспоминаниями о том, как он, используя хитрость, временно завладел автомобилем своего коллеги по команде Владислава Радимова.

Фото: Wikipedia by Новикова Юлия is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно словам Быстрова, происшествие произошло у школы, куда Радимов приехал повидаться с учителями. Быстров и его друзья предложили Радимову посидеть в его собственной машине, и воспользовались моментом, когда тот ушел к преподавателям. За рулем оказался Гарик (предположительно еще один из друзей), они завели машину, и отправились на прогулку по району с музыкой и опущенными окнами. После приключения они вернули машину на место, сообщает "Матч ТВ".

Владимир Быстров провел несколько периодов карьеры в составе "Зенита" с 2002 по 2005 и с 2009 по 2014 годы, также защищал цвета "Спартака" в 2005 году. Свою карьеру футболист завершил в клубе "Тосно", где совместно с командой выиграл Кубок России — единственный трофей в истории клуба.

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