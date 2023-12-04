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В Бразилии в честь эскорт-сайта могут переименовать футбольный клуб

1:38
Спорт » Командные виды » Футбол

Эскорт-сайт Fatal Model ("Роковая модель") собирается оказать финансовую поддержку бразильскому футбольному клубу "Витория". Об этом сообщает BN Esportes.

В Бразилии в честь эскорт-сайта могут переименовать футбольный клуб
Фото: Нейросеть Шедеврум

Провайдер услуг сопровождения готов предоставить клубу приблизительно 40 миллионов долларов с условием изменения его названия на Fatal Model Vitória ("Роковая модель Витория") на протяжении 10 лет. "Витория" поднялась в серию А по итогам последнего сезона.

Это предложение представлено для обсуждения среди фанатов "Витории" на их веб-сайте. Если большинство болельщиков поддержат идею, то переговоры по данному предложению будут продолжены. В случае, если фанаты выскажут противоположное мнение, Fatal Model предложит инвестировать 100 миллионов реалов (приблизительно 20,3 миллиона долларов) в строительство стадиона "Витории" в обмен на права на наименование арены.

Отмечается, что в настоящее время Fatal Model уже предоставляет поддержку клубу, участвуя в подписании контрактов, фанатских мероприятиях, и его логотип размещён на игровой форме "Витории".

"Витория" была переведена в серию Б в 2019 году. Лучшим достижением клуба в серии А является второе место в 1993 году

Ранее мы писали, что, по информации пластического хирурга Тиграна Алексаняна, эскортницы ныне предпочитают формировать на операциях "натуральную" грудь небольшого размера.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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