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Французский форвард "Зенита" Изидор назвал стереотипы о России ошибочными

1:14
Спорт

Французский форвард "Зенита" Вильсон Изидор в интервью программе "Наши иностранцы" на канале "МАТЧ ПРЕМЬЕР" поделился своим опытом о жизни в России. Нападающий отметил, что его стереотипы о России не соответствуют действительности.

Французский форвард "Зенита" Изидор назвал стереотипы о России ошибочными
Фото: Wikipedia by Антон Зайцев is licensed under CC BY-SA 3.0

Футболист признался, что во Франции у него сложилось впечатление о России как о далекой и холодной стране, где люди мало улыбаются и постоянно выглядят угрюмыми. Однако его опыт пребывания в России опроверг предвзятые представления: он отметил теплоту и дружелюбие местных жителей, а также заметил, что климат вполне терпим.

"Сейчас я убедился сам: у вас замечательные люди", — заявил нападающий "Зенита".

Изидор выразил удивление тем, что у многих людей сохраняется негативное представление о России, и призвал своих знакомых футболистов из Франции посетить страну, если они найдут возможность присоединиться к местной команде. Он подчеркнул, что в России все отлично, и пригласил коллег рассмотреть этот вариант продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси изменил жене с журналисткой: пара на грани развода.

15 ВОПРОСОВ Вильсону Изидору
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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