Французский форвард "Зенита" Вильсон Изидор в интервью программе "Наши иностранцы" на канале "МАТЧ ПРЕМЬЕР" поделился своим опытом о жизни в России. Нападающий отметил, что его стереотипы о России не соответствуют действительности.
Футболист признался, что во Франции у него сложилось впечатление о России как о далекой и холодной стране, где люди мало улыбаются и постоянно выглядят угрюмыми. Однако его опыт пребывания в России опроверг предвзятые представления: он отметил теплоту и дружелюбие местных жителей, а также заметил, что климат вполне терпим.
"Сейчас я убедился сам: у вас замечательные люди", — заявил нападающий "Зенита".
Изидор выразил удивление тем, что у многих людей сохраняется негативное представление о России, и призвал своих знакомых футболистов из Франции посетить страну, если они найдут возможность присоединиться к местной команде. Он подчеркнул, что в России все отлично, и пригласил коллег рассмотреть этот вариант продолжения карьеры.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси изменил жене с журналисткой: пара на грани развода.
Внук Аллы Пугачёвой осенью прошлого года переехал в США, оставив свою музыкальную карьеру в России.