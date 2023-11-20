Организация Gymnastics Canada пожизненно лишила двукратную олимпийскую чемпионку Эльвиру Саади права заниматься тренерской деятельностью. Информацию об этом подтвердил адвокат Эмир Краун, ссылаясь на заявление федерации.
Саади, которая с 1991 года постоянно живёт в Канаде, лишилась членства в Gymnastics Canada и любых связанных с ней региональных отделениях на десять лет. Ей запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с организацией, включая тренерство, судейство, разработку программ, волонтёрство и административные функции.
По истечении десятилетнего срока дисквалификации Саади сможет снова обучать тренеров, но ей будет запрещено иметь прямой контакт со спортсменами. Ей пожизненно не разрешена любая тренерская, судейская и административная деятельность.
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