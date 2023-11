Your browser does not support the audio element.

Организация Gymnastics Canada пожизненно лишила двукратную олимпийскую чемпионку Эльвиру Саади права заниматься тренерской деятельностью. Информацию об этом подтвердил адвокат Эмир Краун, ссылаясь на заявление федерации.

Фото: openverse by U.S. Army is licensed under CC BY 2.0