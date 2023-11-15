Презентован новый мяч Евро-2024

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Спортивный снаряд производства компании Adidas получил название Fussball Liebe. В переводе на русский это означает "любовь к футболу". Для его презентации была организована специальная церемония перед Олимпийским стадионом в Берлине.

Фото: ru.fifa. com

Фотографии мяча уже опубликованы в сети. В его дизайне преобладают чёрные "крылья" с яркими полосками. В снаряде реализована технология помощи VAR, получившая название Connected Ball. На Чемпионате мира 2022 года с помощью данной технологии судьи определяли офсайд. Это стало возможным благодаря размещённым внутри спортивного снаряда датчикам, которые отправляют информацию о точке удара в видеооперационную комнату.

Комментируя презентацию нового мяча, бронзовый призёр чемпионата мира 1998 года в составе сборной Хорватии и технический директор УЕФА Звонимир Бобан сказал:

"Чемпионат Европы по футболу является вершиной соревнований национальных сборных в Европе, и мы стремимся к тому, чтобы каждый аспект, от площадок до оборудования, соответствовал самым высоким стандартам качества и производительности. Мы, как всегда, уверены, что Fussballliebe станет ещё одним шагом в нашем общем стремлении к совершенству"

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Российская команда пропустит квалификацию из-за санкций УЕФА.