"Авангард" и "Куньлунь" в Омске забили 10 голов на двоих

2:37 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды Хоккей

Омский "Авангард" на своём льду обыграл китайский "Куньлунь" 12 ноября со счётом 6:4, хотя по ходу игры уступал дважды. Главный тренер омичей в этот день отмечал свой юбилей (60 лет), а 12-тысячная арена "ястреба" показала пятый подряд аншлаг.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард"

Хозяева забили первыми, когда отличился у них на уже 43-й секунде Райан Спунер. До конца первого периода счёт успел стать 2:2. Сначала Вон у гостей отквитал одну шайбу в "6 на 5", затем Клифф Пу вывел свою команду вперёд. Но до сирены Владимир Ткачёв успел восстановить равновесие на табло с передач Спунера и Буше.

Во втором периоде Вон у гостей оформил дубль, а омичи на это ответили голом Рида Буше.

В третьем же "Авангард" вышел вперёд на 48-й минуте игры, когда прервал у них своё долгое голевое "молчание" Игорь Гераськин. За 13 секунд до сирены "Куньлунь" сократил разницу до минимума — 4:5. Гости сняли вратаря, пошли на штурм вшестером, но омичи сами этим воспользовались и забили в пустые ворота — 6:4 после точного броска Буше с передач Дамира Шарипзянова и Райана Спунера.

"Игра получилась вроде бы и весёлая, но нервная. Нам тяжело даются игры после выездов на Запад, я это даже по себе знаю и чувствую. Вот, бывает, уснул — и проснулся уже в 4 часа утра. Непростая адаптация к часовым поясам. Всё непросто, но игроки молодцы, они делают всё для успеха. Сегодня сложилась такая рваная игра… не удалось использовать всех, пришлось переходит на три звена, но всё достойно, будем работать дальше и добиваться того, чтобы все звенья подтянулись. Здорово, что забросил Игорь Гераськин, мы верим в него, да и во всех игроков тоже верим", — оценил встречу главный тренер хозяев Михаил Кравец.

"Ястребы" после этого занимают 3-е место в конференции "Восток", "Куньлунь" — 10-е в конференции "Запад".

В остальных матчах дня результаты таковы:

"Амур" — "Торпедо" 4:3,

"Адмирал" — "Автомобилист" 3:4 булл.,

"Барыс" — "Северсталь" 4:1,

"Салават Юлаев" — "Локомотив" 1:3,

"Динамо" (Мн) — "Динамо" (Мск) 1:2.

Ранее мы писали, что в футбольной Лиге чемпионов "Шахтёр" обыграл "Барселону" 1:0.