CAS рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России по вопросу приостановки членства в МОК

Спортивный арбитражный суд (CAS) примет во внимание апелляцию, поданную Олимпийским комитетом России (ОКР), касающуюся приостановки членства организации в Международном олимпийском комитете (МОК). Эту информацию сообщает официальный веб-сайт CAS.
ОКР обратился в суд с просьбой отменить решение МОК и восстановить членство российской организации в комитете. Это решение было принято Международным олимпийским комитетом в октябре.
Президент МОК Томас Бах заявил, что теперь ОКР не может действовать как Национальный олимпийский комитет и не будет получать финансирование от МОК. В ответ на это МИД РФ обвинил МОК в нарушении прав российских спортсменов, а в Госдуме это решение назвали позорным.
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