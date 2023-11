CAS рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России по вопросу приостановки членства в МОК

Your browser does not support the audio element.

Спортивный арбитражный суд (CAS) примет во внимание апелляцию, поданную Олимпийским комитетом России (ОКР), касающуюся приостановки членства организации в Международном олимпийском комитете (МОК). Эту информацию сообщает официальный веб-сайт CAS.

Фото: openverse by U.S. Army is licensed under CC BY 2.0