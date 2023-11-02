2 октября команда "Сепахан" принимала на своём стадионе "Накш-э Джахан" саудовский клуб "Аль-Иттихад". К разочарованию 60 тыс. болельщиков, пришедших посмотреть игру, выяснилось, что гости не собираются выходить на арену. Причина: бюст командира элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала-майора Касема Сулеймани, который установлен на стадионе.
Считается, что Сулеймани имеет отношение к ликвидации посла Саудовской Аравии в США, которое произошло в 2011 году. Генерал, получивший прозвище "Тень", курировал операции за пределами Ирана, контактировал с группировками ХАМАС и "Хезболла", оказывал содействие правительству Башара Асада во время гражданской войны в Сирии. В 2020 году Касем Сулеймани погиб в Багдаде после авиаудара ВВС США. В Иране военного почитают в качестве героя нации.
В итоге команда "Аль-Иттихад", за которую выступают звёзды мирового футбола Карим Бензема и Нголо Канте, приняла решение отправиться со стадиона в аэропорт, а иранский "Сепахан" получил техническое поражение и штраф в размере $200 тыс. за несыгранный матч.
Впрочем, пока на сайте Азиатской конфедерации футбола (AFC) нет официальных комментариев по поводу произошедшего, а матч между клубами "Сепахан" и "Аль-Иттихад" значится как отмененный.
Команда "Сепахан" заявила о том, что планирует подать жалобу на саудовский клуб.
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