Бывший легковесовой чемпион UFC и член Зала славы, российский боец Хабиб Нурмагомедов, поделился своими предсказаниями относительно своей карьеры в 2012 году, сообщает "Чемпионат".

"Это произошло в 2012 году. Тогда я сказал Даниэлю, что стану чемпионом, обещал, что у меня будет рекорд "10-0" в UFC и "27-0" в целом. Также, я упомянул конкретную сумму денег, за которую буду выходить в октагон, даже несмотря на то, что тогда в нашем виде спорта никто не получал такие гонорары. И вот, спустя шесть лет, мои предсказания сбылись. Это всё лишь подтверждение силы ума и веры в себя", — сказал Нурмагомедов.