Российский футболист Александр Головин опередил Килиана Мбаппе, ныне играющего за "ПСЖ", в списке лучших бомбардиров "Монако".
После матча с "Метцем", где Головин оформил два гола, его общий счет в составе "монегасков" достиг 29 мячей. У Мбаппе — 27 точных ударов за "Монако". Головин также опередил легенду французского футбола, Тьерри Анри (28) и Бернарду Силву (28). Рекордсменом по голам за клуб остается Делио Оннис (193), сообщает "Газета.ru".
В текущем сезоне российский полузащитник сыграл в восьми матчах чемпионата Франции, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. "Монако" после восьми туров уверенно лидирует в таблице Лиги 1. Контракт Головина с "Монако" заключен до лета 2026 года.
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