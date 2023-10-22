Фигуристка Туктамышева приостановила карьеру

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева приняла решение временно приостановить свою спортивную карьеру. Хотя изначально планировалось, что в новом сезоне она примет участие в октябрьском этапе Гран-при России в Красноярске и ноябрьском этапе в Москве, Туктамышева поделилась своим решением в своем Telegram-канале. Она сослалась на необходимость сделать перерыв и уделить приоритетное внимание уходу за собой из-за проблем, с которыми она столкнулась за последние два года.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Елизаветы Туктамышевой

Туктамышева, которой 26 лет, намерена переключить свое внимание на участие в ледовых шоу. Ранее она принимала участие в ледовых шоу Татьяны Навки, таких как "История любви Шехерезады". Ближе к концу октября ожидается ледовое шоу с участием Туктамышевой, организованное Евгением Плющенко.

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