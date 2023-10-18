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Макгрегор оскорбил российского чемпиона UFC Ислама Махачева в соцсетях

1:11
Спорт

Бывший двукратный чемпион UFC в разных весовых категориях Конор Макгрегор позволил себе оскорбительные комментарии в адрес действующего чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева через социальные сети, сообщает "Газета.ru".

Макгрегор оскорбил российского чемпиона UFC Ислама Махачева в соцсетях
Фото: Openverse

"Этот парень – тупица. Вот что случается, когда родственники спят друг с другом и у них рождается ребенок," — написал ирландский боец.

Эти слова Макгрегора стали его реакцией на замечания Махачева, который критиковал рейтинг "pound-for-pound" на пресс-конференции.

12 февраля Махачев одержал победу над австралийским бойцом Алексом Волкановски единогласным решением судей после пяти раундов на турнире UFC-284, который прошел в Перте. Эта победа стала для российского бойца 24-й в его профессиональной карьере при одном поражении. Этот бой стал первой успешной защитой титула для Махачева. В общей сложности он провел 25 поединков, выиграл 24 и потерпел всего одно поражение.

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Тебе меня не запугать! Конференция UFC 294 Махачев - Волкановски перед боем
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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