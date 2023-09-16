Роналду подаст в суд на "Ювентус" из-за невыплаты "коронавирусных" денег

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду принял решение обратиться в суд в отношении "Ювентуса", клуба, за который он выступал с 2018 по 2021 год.

Фото: Openverse

У португальского футболиста имелось конфиденциальное соглашение с туринской командой, позволявшее "Ювентусу" откладывать выплату его заработной платы во время пандемии коронавируса. До сих пор "Ювентус" не перечислил Роналду 19,9 миллионов евро.

По информации из источников, Криштиану обратился к прокуратуре Турина с запросом на предоставление документов для подачи иска в суд против "Ювентуса", сообщает soccer.ru.

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